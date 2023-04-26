26 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.ru

В Свердловской области сгорели 92 строения

В посёлке Сосьва Свердловской области огнем повреждены 92 строения.

В результате происшествия погиб один человек, сообщает в Telegram МЧС России. Пожар ликвидируют 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии. Огонь распространяется из-за большого количества сухой растительности, ветра со скоростью 20 метров в секунду, а также большого расстояния до водоемов.

Глава администрации Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров 26 апреля проведет встречу с местными жителями. Будут рассматриваться "вопросы каждого жителя".

В поселке эвакуируют заключенных лечебно-исправительного учреждения ЛИУ-23.

Теги: пожар, дома


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