25 Апреля 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Урайские вахтовики жалуются на качество еды в местных столовых

Урайские вахтовики жалуются на организацию питания. Об этом Накануне.RU сообщил депутат урайской гордумы Леонард Насибуллин.

По словам парламентария, нарекания есть к столовым в вахтовых поселках "Урайнефтегаза", которые обслуживает компания "Управление социальных объектов". В соцсетях интернет-пользователи жаловались на высокие цены и низкое качество блюд: якобы рабочие "зарабатывают язвы, гастриты и отравления", питаясь в местных столовых.

"Большинство жителей города Урай работают по вахтам на месторождениях нефти и уже неоднократно мне поступали жалобы на качество блюд и высокие цены на продукты в столовых. Я считаю, что необходимо навести порядок в организации работы общепита на промыслах и обеспечить нефтяников качественным и доступным питанием", - заявил депутат.

Парламентарий обратился с заявлением в прокуратуру Югры.

Теги: столовая, вахтовики, прокуратура


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