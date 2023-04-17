17 Апреля 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В думу Арамильского городского округа избраны три новых депутата

Избирательная комиссия Свердловской области огласила результаты дополнительных выборов депутатов думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу №1.

Довыборы прошли в минувшее воскресенье, 16 апреля. В голосовании приняло участие 614 человек, что составляет 16,72% от числа зарегистрированных избирателей. Каждый имел право выбрать трех кандидатов из 12, данные которых были внесены в бюллетень.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, в итоге депутатами думы Арамильского городского округа седьмого созыва избраны Олег Костин, получивший 392 голоса избирателей (63,84%); Анастасия Соловьева (393 голоса, 64,01%) и Татьяна Тихонова (339 голосов, 55,21%).

Как отметили в комиссии, дополнительные выборы признаны состоявшимися и действительными.

Теги: Арамиль, депутаты, довыборы, избирком



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