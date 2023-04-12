"Мы назвали его "Шермонт": УГМК-Застройщику одобрили строительство первых апартаментов курорта "Шерегеш"

Строительство первого апарт-комплекса курорта "Шерегеш" одобрено. Накануне УГМК-Застройщик получил разрешение на возведение 5-звездочного отеля в стиле альпийского шале с апре-ски-инфраструктурой.

Как сообщает пресс-служба компании, гости первого построенного на курорте комплекса смогут отдохнуть в двухуровневом ресторане с террасой и детским клубом, повеселиться в караоке-баре, взять спортинвентарь на прокат или купить в магазинах, а после оставить на хранение в ски-румах. Помимо этого, посетители могут воспользоваться открытым бассейном с барной зоной и SPA, а после расслабиться на просторных террасах с видом на горы и лес.

Название комплекса также уже выбрано - "Шермонт".

"В него мы заложили несколько смыслов. "Шер" – производное от названия самой локации Шерегеш, а французское "монт" – отражение расположения всей инфраструктуры, а именно – горы. А еще: Шермонт – созвучно с именем Шермона Поппена, изобретателя снерфера – прародителя сноуборда", – рассказали в пресс-службе застройщика.

Напомним, что "СТК "Шерегеш" является крупнейшим в России проектом комплексного развития территории. Его реализация расписана на 20 лет и 5 очередей строительства. По прогнозам, объем инвестиций составит более 110 млрд рублей. Площадь проекта - 427 га., 195,17 из которых выделены под капитальную застройку.

Первые четыре гостиницы появятся уже в 2026 году. Вторая очередь предусматривает строительство трех гостиниц площадью в 60 тыс. кв.м. и двух гаражей на 600 мест. Завершить реализацию проекта планируется в 2042 году. Ранее "УГМК-Застройщик" представил проект горнолыжного курорта "Шерегеш", подробно рассказав о планах на гору Зеленая.