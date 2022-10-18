18 Октября 2022
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Общество Свердловская область Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

Апартаменты в аренду и "Баден-Баден" по соседству. УГМК презентовала проект курорта Шерегеш

Сегодня на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге "УГМК-Застройщик" представил проект горнолыжного курорта Шерегеш (Кемеровская область), подробно рассказав о планах на гору Зеленая.

Проект лыжного куплета Шерегеш от УГМК(2022)|Фото: Накануне.RU

Горнолыжный курорт в 420 га расположится на горе в секторе "F" между секторами "А" и "Е". На двух участках в 140 га планируется построить 1,4 млн кв.м. жилья и коммерческих помещений, среди которых гостиница, бассейн, спа-комплексы, воркаут, магазины и детские площадки. Особенностью курорта станет 37 апарт-комплексов почти на 7,6 тыс. номеров с возможностью покупки и сдачи в аренду.

Проект территории лыжного курорта Шерегеш(2022)|Фото: Накануне.RUПроект лыжного куплета Шерегеш от УГМК(2022)|Фото: Накануне.RU

Так любой желающий сможет приобрести номер для личного пользования, проживать в нем любое количество времени, а после или же сразу заключить договор с управляющей компанией и сдавать в аренду туристам. Стоимость апартаментов начинается от 5 млн. рублей. Минимальная площадь - чуть больше 20 кв.м. Также рассматриваются варианты с отделкой и без.

Проект апартаментов лыжного курорта Шерегеш(2022)|Фото: Накануне.RUПроект апартаментов лыжного курорта Шерегеш(2022)|Фото: Накануне.RU

Более того, в курорте Шерегеш появятся термы "Баден-Баден". Соглашение о строительстве было подписано сегодня на форуме между "УГМК-Застройщик" и компанией Baden Family. На площади в 7,6 га расположатся бассейны под открытым небом, зона relax & spa, сауны и банные комплексы.

Строительство апартаментов стартует уже в этом году, а сдавать их планируется уже в 2023. Полная реализация проекта потребует порядка 15 лет. Общий объем планируемых инвестиций составит 112 млрд руб.

Напомним, что курорт Шерегеш находится на юге Западной Сибири в Кемеровской области и является одним из самых популярных в России. Только в зимнем сезоне 2020-2021 гг. его посетило свыше 2 млн человек со всей страны.

Теги: Шерегеш, горнолыжный курорт, Баден-Баден, апартаменты



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