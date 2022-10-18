Апартаменты в аренду и "Баден-Баден" по соседству. УГМК презентовала проект курорта Шерегеш

Сегодня на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге "УГМК-Застройщик" представил проект горнолыжного курорта Шерегеш (Кемеровская область), подробно рассказав о планах на гору Зеленая.

Горнолыжный курорт в 420 га расположится на горе в секторе "F" между секторами "А" и "Е". На двух участках в 140 га планируется построить 1,4 млн кв.м. жилья и коммерческих помещений, среди которых гостиница, бассейн, спа-комплексы, воркаут, магазины и детские площадки. Особенностью курорта станет 37 апарт-комплексов почти на 7,6 тыс. номеров с возможностью покупки и сдачи в аренду.

Так любой желающий сможет приобрести номер для личного пользования, проживать в нем любое количество времени, а после или же сразу заключить договор с управляющей компанией и сдавать в аренду туристам. Стоимость апартаментов начинается от 5 млн. рублей. Минимальная площадь - чуть больше 20 кв.м. Также рассматриваются варианты с отделкой и без.

Более того, в курорте Шерегеш появятся термы "Баден-Баден". Соглашение о строительстве было подписано сегодня на форуме между "УГМК-Застройщик" и компанией Baden Family. На площади в 7,6 га расположатся бассейны под открытым небом, зона relax & spa, сауны и банные комплексы.

Строительство апартаментов стартует уже в этом году, а сдавать их планируется уже в 2023. Полная реализация проекта потребует порядка 15 лет. Общий объем планируемых инвестиций составит 112 млрд руб.

Напомним, что курорт Шерегеш находится на юге Западной Сибири в Кемеровской области и является одним из самых популярных в России. Только в зимнем сезоне 2020-2021 гг. его посетило свыше 2 млн человек со всей страны.