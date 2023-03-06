Митрополит Екатеринбургский призвал вернуть "реальную силу СССР"

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений высказал свое мнение о возвращении советских революционных памятников и названий на освобожденных территориях Украины. Вопрос ему задали еще в феврале во время прямой линии на ОТВ. Владыка отметил, что вся любовь к СССР не более чем ложь и ностальгия по его лучшим сторонам. Потому вместо показухи властям следовало бы возвращать не атрибуты Советского Союза, в виде названий городов и улиц, а его силу и независимость.

"Мы сами не разделяем тех ценностей, которые стоят за возвращаемыми памятниками и наименованиями. Дело в ностальгии по тем сильным сторонам СССР, которые несомненно были. Отчасти это ностальгия не по реалиям советского строя, а по советским мифам, но это и не важно. Мы поднимаем красный флаг, потому что помним, как под ним, например, выступали и побеждали наши спортсмены. Но на самом деле мы хотим, чтобы спортсмены не унижались как сейчас, выступая под нейтральным флагом, без гимна. А ложь в том, что мы вывешиваем красный флаг на новых территориях, когда наши спортсмены выступают под белым флагом, а вместо гимна звучит концерт Чайковского", - заявил митрополит.

По его словам, ранее в Советском Союзе не потерпели бы пренебрежительного отношения со стороны остального мира, да и в самой стране преобладали совершенно иные ценности: как на уровне обычных людей, так и на уровне властей.

"Если кратко: вместо того, чтобы лгать о своей любви к Советскому Союзу, лучше верните нам его силу. Не надо этих имитаций в виде возвращения советских названий. Верните нам не воспоминания о советской славе, а саму эту славу", - заявил владыка.

Он также подчеркнул, что вместо силы возвращение советских названий только показывает несамостоятельность и вторичность России: "если наш враг что-то не любит – мы обречены это полюбить". В пример митрополит привел город Бахмут, который в РФ решили называть Артемовском.

"И все равно, что это поселение Бахмутом назвал русский царь Иван Грозный, а статус города присвоил российский император Петр Первый, опять же с именем Бахмут. Зависимость от чужого мнения – это слабость. Мы должны идти со своей идеей, которую знаем, а не определять свою позицию абы как, лишь бы противоположно той, что имеет наш враг. Это слабая позиция, тупиковая, унизительная и проигрышная", - отметил владыка.