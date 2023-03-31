01 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР
Фото: Reuters/Fabian Bimmer

В Киеве заявили о дефиците танков для контрнаступления

Замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник, заявил, что присланных Западом танков недостаточно для контрнаступления и получения преимущества на поле боя.
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"Мы не хотим начинать контрнаступление, которое не подготовлено. У нас сейчас приблизительно 50-60 танков с Запада, но русские как сейчас, так и прежде способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до 10 танков. А это означает, что мы ещё долгое время будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя", - приводят его слова РИА "Новости".

21 марта сообщалось, что якобы президент Украины Владимир Зеленский одобрил начало мощного контрнаступления под Артемовском.

Украинские каналы уже давно пишут о том, что Зеленский требует начать контрнаступление, но по разным причинам оно откладывалось и якобы в марте он приказал во что бы то ни стало начинать, невзирая на погоду, из-за которой ранее наступление переносилось.

Командующий группировкой украинских боевиков в этом районе Александр Сырский считает, что на всю операцию у ВСУ будет 3-4 дня и она должна быть молниеносной, чтобы разгромить российские силы. По данным других украинских каналов, ГУР Украины предупреждает Зеленского, что контрнаступление рискованно и ЧВК "Вагнер" будто бы, наоборот, ждет этого от Зеленского, заманивая ВСУ. Однако многие российские военные эксперты крайне серьезно оценивают опасность.

Теги: танки, Киев, Запад, контрнаступление



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