В Киеве заявили о дефиците танков для контрнаступления

Замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник, заявил, что присланных Западом танков недостаточно для контрнаступления и получения преимущества на поле боя.

Читайте также: Зеленский мог отдать приказ на контрнаступление под Артемовском

"Мы не хотим начинать контрнаступление, которое не подготовлено. У нас сейчас приблизительно 50-60 танков с Запада, но русские как сейчас, так и прежде способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до 10 танков. А это означает, что мы ещё долгое время будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя", - приводят его слова РИА "Новости".

21 марта сообщалось, что якобы президент Украины Владимир Зеленский одобрил начало мощного контрнаступления под Артемовском.

Украинские каналы уже давно пишут о том, что Зеленский требует начать контрнаступление, но по разным причинам оно откладывалось и якобы в марте он приказал во что бы то ни стало начинать, невзирая на погоду, из-за которой ранее наступление переносилось.

Командующий группировкой украинских боевиков в этом районе Александр Сырский считает, что на всю операцию у ВСУ будет 3-4 дня и она должна быть молниеносной, чтобы разгромить российские силы. По данным других украинских каналов, ГУР Украины предупреждает Зеленского, что контрнаступление рискованно и ЧВК "Вагнер" будто бы, наоборот, ждет этого от Зеленского, заманивая ВСУ. Однако многие российские военные эксперты крайне серьезно оценивают опасность.