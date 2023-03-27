Уральский бизнесмен Гайсин хочет отменить свой домашний арест

Уральский бизнесмен Малик Гайсин, недавно отправленный под домашний арест, хочет отменить эту меру пресечения.

Напомним, решение было вынесено 16 марта. Гайсину вменяется часть 1 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Предположительно, его завод электрических соединителей "Исеть" в Каменске-Уральском мог сорвать гособоронзаказ. Под домашним арестом бизнесмен должен находиться до 13 мая.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, к ним поступила апелляционная жалоба защиты на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об избрании меры пресечения Малику Гайсину. Как уточнили в инстанции, апелляция будет рассмотрена в эту среду, 29 марта.

Сегодня стало известно, что Гайсин обязан передать свое имущество в пользу государства. Решение вынес Ленинский районный суд уральской столицы по делу о спорах, связанных с имущественными правами. Всего было выдано 10 исполнительных листов.