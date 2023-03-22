"Ущерб на миллион": "пьяная езда" главного энергетика Урая нанесла удар по бюджету города

Бюджету города Урай нанесен ущерб, сумма которого может составить больше одного миллиона рублей.

Как рассказал Накануне.RU депутат думы города Леонард Насибуллин, в здании культурно-исторического центра Урая сломался циркулярный насос, в результате которого горячая вода затопила помещение, а человек, занимающийся обслуживанием этого оборудования - главный энергетик Александр Плотников, в настоящий момент находится в СИЗО - после лишения водительских прав за "пьяную езду".

В культурно-историческом центре есть три вентиляционные камеры, в каждой по две установки притока горячего воздуха. После выхода насоса из строя 10 марта разморозило систему и порвало радиаторы в здании. Горячая вода затопила вентиляционную камеру на четвертом, техническом этаже. Также сотни литров горячей воды затопили пожарные выходы и холл третьего этажа. Пострадали стены, навесной потолок. По предварительным данным, стоимость насоса, радиаторов и ремонта может превысить миллион рублей. Денег у города на такие расходы нет.

При этом, несмотря на значительный ущерб, до сих пор нет решений о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

О неисправности насоса сотрудники здания культурно-исторического центра информировали, как самого Плотникова, так и руководителя МАУ "Культура" Дмитрия Зайцева. Но безрезультатно. Спустя три дня после ЧП, Плотникова отправили под арест за пьяную езду. По словам Насибуллина, в День Защитника Отечества главный энергетик вел автомобиль в нетрезвом состоянии и попался полицейским, 13 марта состоялся суд, который арестовал мужчину на 10 суток.

По данным депутата, коллапс начался в марте после увольнения главного инженера Руслана Уманца и директора МАУ "Культура" Сергея Выродова. Помимо ситуации с насосом, под угрозой запуск аттракционов, не создана система информации и навигации в учреждениях культуры для инвалидов. Эти факты депутат Насибуллин указал в своем заявлении в прокуратуру, которую парламентарий просит провести проверку и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.

На очередном заседании думы Урая, 24 марта, депутаты будут требовать увольнения главного энергетика Александра Плотникова, а его руководителя Дмитрия Зайцева привлечения к дисциплинарной ответственности.