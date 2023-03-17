Актриса Шпица пожаловалась на то, что ее обокрали в Перми

Актриса Катерина Шпица в своем telegram-канале рассказала историю о потерянной толстовке, которую, по ее словам, у нее украли в Перми.

"А у меня такой толстовки нет. Больше нет. Во время зимней сессии в Перми ее "увели" в раздевалке института. Со мной такое впервые. Надеюсь, это был фанат. Так что Пермь и Пермский край, а может, другие регионы, если увидите человека в черной толстовке с надписью "Училки в законе", знайте, она добыта незаконным путем", - написала Шпица.

Если похититель, говорит Шпица, одумается, он может "принести вещь инкогнито в раздевалку второго корпуса "кулька" и оставить на вешалке (желательно той, с которой взял) в период с 5 по 24 июня".

"Она мне дорога как память", - написала Шпица.