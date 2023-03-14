14 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В крупном пожаре в ангаре в Тавде сгорел автомобиль

В свердловском МЧС рассказали новые подробности крупного пожара в Тавде.

Напомним, сигнал о возгорании поступил минувшей ночью: на площади в 1 тыс. 600 квадратных метров вспыхнул металлический ангар. В тушении было задействовано порядка 25 человек и шесть единиц техники. Оно осложнялось большой горючей загрузкой ангара, в котором производилась деревянная продукция – паллеты.

Открытое горение было ликвидировано под утро. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

пожар в ангаре в Тавде(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены сегодня около 12 часов дня. Установлено, что в результате пожара сгорели деревянные паллеты и автомобиль ГАЗ 3307. Также огнем оказались повреждены оборудование, кровля и стены цеха по производству пресованных брикетов.

Причина возгорания пока неизвестна. Сейчас ее устанавливают пожарные дознаватели.

пожар в ангаре в Тавде(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: Тавда, пожар, автомобиль



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