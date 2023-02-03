В Симферополе установлены первые стационарные банкоматы Сбербанка

Сегодня в Симферополе установлены первые стационарные банкоматы Сбера. Они появились на партнерских площадках – в супермаркете местной сети ПУД (улица Гагарина, дом 3), в ТРК "Центрум" (улица Севастопольская, 62), в ТЦ "Гагаринский" (Набережная 75, литер 3), а также в магазине "Яблоко" (улица Кечкеметская, дом 1).

Настройка и работа устройства будет налажена в течение недели, сообщает пресс-служба Сбера. До конца марта в ряде других торговых центров Крыма, а также во многих супермаркетах сети ПУД в Симферополе, Севастополе и Ялте заработают банкоматы.

Напомним, в январе 2023 г. стало известно, что Сбербанк начинает работу в Крыму. Чуть позже в городах полуострова стали появляться первые банкоматы учреждения.