Для проекта мусоросжигающих заводов в России не хватает импортного оборудования

Для проекта строительства сети мусоросжигающих заводов в России не хватает импортного оборудования.

"РТ-Инвест", которая является "дочкой" "Ростеха", в настоящее время строит пять таких предприятий, одно из них — в Казани — наиболее остро столкнулось с проблемой. Для остальных четырех заводов в Подмосковье компания успела закупить детали заранее, однако завершение строительства перенесли с 2022 года на конец 2023 года.

Для успешного окончания проектов необходимо повысить уровень локализации на казанском заводе с 64 до 90%, что потребует дополнительной господдержки.

Оснащение для завода в Казани должен был поставить швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, но сначала из-за эпидемии коронавируса, а потом и санкций отказался от этого. В компании также предложили понизить мощность завода, при этом сохранив условия по платежам за электроэнергию для потребителей.

Организация обратилась за помощью в Минприроды, сообщают "Известия".

Ранее наблюдательный совет "Совета рынка" (регулирует энергорынки в России) отказался внести поправки в договоры поставки мощности (ДПМ) для пяти мусоросжигающих заводов (МТЭС) "дочки" "Ростеха.