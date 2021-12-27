СМИ: Регулятор отказал "дочке" "Ростеха" в отсрочке ввода мусоросжигающих заводов

Наблюдательный совет "Совета рынка" (регулирует энергорынки в России) отказался внести поправки в договоры поставки мощности (ДПМ) для пяти мусоросжигающих заводов (МТЭС) "дочки" "Ростеха", пишет "Коммерсант". "РТ-Инвест", занимающаяся проектом, просила отменить годовой штраф за задержку объектов. По данным издания, штраф может составить около 7 млрд руб. Интересно, что представитель Минэнерго в наблюдательном совете, который раньше тоже выступал против отсрочки для "Ростеха", теперь поменял мнение.

Текущие договоры предполагают, что объекты должны быть запущены 1 декабря 2022 года. Если будет задержка, то компания должна в течение года ежемесячно платить штрафы – 25% от платежа за мощность. "РТ-Инвест" просит предоставить отсрочку на год, а штрафуемый период установить с 1 декабря 2023 года.

Напомним, "дочка" "Ростеха" пока строит пять МТЭС (хотя очень хочет 25) – четыре в Подмосковье и одну в Татарстане.