27 Декабря 2021
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Экономика В России Москва
Мусоросжигательный завод Ростеха. Проект. (2020) | Фото: ВЭБ.РФ

СМИ: Регулятор отказал "дочке" "Ростеха" в отсрочке ввода мусоросжигающих заводов

Наблюдательный совет "Совета рынка" (регулирует энергорынки в России) отказался внести поправки в договоры поставки мощности (ДПМ) для пяти мусоросжигающих заводов (МТЭС) "дочки" "Ростеха", пишет "Коммерсант". "РТ-Инвест", занимающаяся проектом, просила отменить годовой штраф за задержку объектов. По данным издания, штраф может составить около 7 млрд руб. Интересно, что представитель Минэнерго в наблюдательном совете, который раньше тоже выступал против отсрочки для "Ростеха", теперь поменял мнение.

Текущие договоры предполагают, что объекты должны быть запущены 1 декабря 2022 года. Если будет задержка, то компания должна в течение года ежемесячно платить штрафы – 25% от платежа за мощность. "РТ-Инвест" просит предоставить отсрочку на год, а штрафуемый период установить с 1 декабря 2023 года.

Напомним, "дочка" "Ростеха" пока строит пять МТЭС (хотя очень хочет 25) – четыре в Подмосковье и одну в Татарстане.

Теги: ростех, мусоросжигающий завод, штраф, задержка



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