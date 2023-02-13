Челябинский облсуд оставил под арестом заместителя главы Миасса

Челябинский областной суд оставил под арестом заместителя главы Миасса Арсена Симонова, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Меру пресечения обжаловала сторона защиты, указывая на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, и просила избрать домашний арест.

По версии следствия, чиновник получил 50 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за заключение контракта на разработку проектно-сметной документации по организации работ по сносу многоквартирных домов в Миассе, а также за общее покровительство при последующем выполнении работ в рамках контракта и беспрепятственное принятие выполненных работ.