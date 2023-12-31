01 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

Шойгу сообщил, чем запомнился 2023-ий год

Министр обороны России Сергей Шойгу, поздравляя военнослужащих с наступающим Новым годом, подвел итоги года уходящего. Он сообщил, что 2023-ий войдет в историю России новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих.

"Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях. Вопреки всем надеждам и помощи Запада", - цитирует Шойгу официальный telegram-канал Минобороны России.

Все планы противника – благодаря вашему мужеству и самоотверженному служению Родине – пошли прахом. Стержнем несгибаемой решимости и воли к победе всегда был и остается солдат армии России.

"Наши боевые товарищи, отдавшие жизни за свободу и независимость Родины, – Герои. Они всегда будут жить в наших сердцах. Отдельные слова благодарности – волонтерам, руководителям и рабочим предприятий, инженерам, предпринимателям, учащимся школ и вузов, просто неравнодушным гражданам нашей огромной страны. Все, что вы по зову сердца делаете для фронта, бесценно. Это неуклонно приближает нашу общую Победу", - сказал Шойгу.

В наступающем году он пожелал всем самого главного – крепкого здоровья, семейного благополучия, сильного духа и скорейшей Победы.

Теги: Серегй Шойгу, министр обороны, поздравление


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