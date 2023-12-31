31 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: uralfo.gov.ru

В Свердловской области погиб Герой России Евгений Бушмелев

В Свердловской области погиб Герой России Евгений Бушмелев. Соболезнования выразил уральский полпред Владимир Якушев.

"Евгений Вячеславович Бушмелев был истинным патриотом своей страны, честным и скромным человеком. Его отвага и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых заданий, были отмечены званием Героя России. Он был настоящим лидером и наставником для молодого поколения. Наши сердца переполнены горечью утраты, и мы скорбим вместе с близкими Евгения Вячеславовича", - говорится в телеграмме Якушева, текст которой приводит его пресс-служба.

В полпредстве обстоятельства гибели Бушмелева не приводят, говоря лишь о смерти Героя России в автокатастрофе, однако речь тут, по некоторым данным, идет об аварии, случившейся 30 декабря на 174 км Серовского тракта. По предварительным данным УГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer во время обгона столкнулся с ехавшим навстречу ВАЗом. В результате ДТП оба водителя погибли на месте. Три пассажира ВАЗ госпитализированы. Бушмелев был за рулем отечественного автомобиля.

Авария, 174 км трассы Екатеринбург - Серов(2023)|Фото: vk.com/gibdd_66/Официальная группа УГИБДД по Свердловской области

Теги: Евгений Бушмелев, смерть, соболезнования, Владимир Якушев


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