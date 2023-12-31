31 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге десятки пассажиров не влезли в самолет

Прокуратура начала разбираться в опубликованной информации об отказе 30 пассажирам авиакомпании "Икар" в полете из Екатеринбурга в Сочи.

Причиной названа замена воздушного судна. Пассажиры перераспределены на другие рейсы и вскоре отправятся в пункт назначения, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Напомним, ранее схожая история случилась с пассажирами "Аэрофлота", которые обрадовались тому, что, как казалось, нашли недорогой способ улететь из Екатеринбурга на тайский Пхукет. 21 октября стало известно, что в Екатеринбурге аннулированы сотни билетов на прямой рейс по указанному направлению. За несколько дней до этого туристы заметили, что можно недорого улететь из Екатеринбурга на Пхукет. За билеты туда-обратно с датой вылета в ноябре 2023 и феврале-марте 2024 гг. перевозчик просил до 20 тыс. вместо 120 тыс.

21 октября радостным путешественникам пришли уведомления, что билеты "некорректно оформлены" и аннулированы. В авиакомпании объяснили, что виноват сбой: на борт не пустят, деньги вернут в ближайшие 10 дней. Цены встали на место, оказавшись на уровне 60 тыс. руб. за полет с пересадкой. В письме "Аэрофлот" предложил всем купить новые билеты с 30% скидкой на места в эконом-классе. Позднее прокуратура внесла представление главе "Аэрофлота" Сергею Александровскому. Всего "Аэрофлот" мог аннулировать свыше 3 тыс. авиабилетов. Именно столько было оформлено по ошибочно низким тарифам 18 октября.

Теги: Екатеринбург, самолет авиакомпания "Икар", Екатеринбург - Сочи


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