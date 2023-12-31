31 Декабря 2023
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Фото:Накануне.RU

Минобороны сообщило, сколько военнослужащих будут в праздники защищать небо над Россией

Минобороны России сообщило о том, что в новогодние праздники небо над Россией будут защищать 20 тыс. военнослужащих.

В новогоднюю ночь на боевое дежурство заступят более 1,8 тыс. военнослужащих, пишет РИА Новости.

Отметим, в новогодние каникулы россияне могут отправиться в путешествия. Например, власти Среднего Урала ждут сотни тысяч туристов из других российских регионов. Об этом заявила глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Как рассказала она на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, по прогнозам профессионалов отрасли, в область прибудет около 300 тысяч туристов.

"Это люди, которые приезжают из других регионов России, преимущественно жители соседних регионов. В формате "тура выходного дня" они приедут к нам во время зимних каникул. Ждем туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также других городов, из которых есть регулярные авиарейсы", - отметила Туканова.

Теги: Минобороны России, небо, защита


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