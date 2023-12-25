В новогодние каникулы на Среднем Урале ждут около 300 тысяч туристов

В предстоящие новогодние каникулы на Средний Урал приедут сотни тысяч туристов из других российских регионов. Об этом заявила глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Как рассказала она на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, по прогнозам профессионалов отрасли, в область прибудет около 300 тысяч туристов.

"Это люди, которые приезжают из других регионов России, преимущественно жители соседних регионов. В формате "тура выходного дня" они приедут к нам во время зимних каникул. Ждем туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также других городов, из которых есть регулярные авиарейсы", - отметила Туканова.

По ее словам, сейчас в Свердловской области наблюдается бронирование на следующие направления – горнолыжные комплексы, зимние походы в горы, природные парки и термальные курорты. Также есть спрос на глэмпинги.

"На сегодня 95% уже забронировано. Если вы еще не запланировали свой отдых, призываю позаботиться об этом и совершить путешествие по Среднему Уралу", - добавила Эльмира Туканова.