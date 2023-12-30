30 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Запорожье в новогоднюю ночь не станут сокращать комендантский час

Губернатор Запорожской область Евгений Балицкий сообщил о том, что из-за атаки ВСУ на Белгород принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников.

Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет. Режим комендантского часа на территории Мелитопольского городского округа, Бердянского городского округа, Приморского муниципального района, Приазовского муниципального района, Акимовского муниципального района будет действовать с 22.00 до 5.00. На остальной территории Запорожской области комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00, сообщил Балицкий в своем telegram-канале.

Напомним, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, "сегодня произошли самые тяжелые последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины". В результате атаки 108 человек ранено, из них 15 – дети. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 человек погибло, трое из них – дети.

Теги: Запорожская область, Евгений Балицкий, новогодняя ночь, комендантский час


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