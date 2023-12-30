30 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Валерий Горелых

Попрощался с девушкой и пропал. Полиция Алапаевска разыскивает школьника

В Свердловской области полицейские Алапаевска ищут ученика 8 класса местной Верхнесинячихинской школы № 3 Ивана. Парень 2009 г.р. таинственно исчез 29 декабря накануне. В тот день подросток примерно в 17.00 ушел из дома в свое учебное заведение на новогодний бал и не вернулся.

"Почти сутки родственники самостоятельно пытались найти мальчика, но, поняв, что без помощи полиции не обойтись, мама пропавшего в 12.45 подала официальное заявление в территориальный ОВД с просьбой оказать помощь в розыске ее сына", - сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В поисковых мероприятиях задействованы 30 представителей МВД из подразделений уголовного розыска, ПДН, ППС и службы участковых уполномоченных.

"Устанавливаются связи юноши и места его возможного нахождения. После окончания новогоднего вечера Иван отправился к своей бывшей девушке, отношения с которой были прерваны около двух недель назад. Встретившись, молодые люди помириться не смогли. Около 21.00 учащийся покинул подъезд дома подруги и пропал. Около 22.00 мама Ивана пыталась позвонить ему, но его телефон уже был недоступен. Ранее он из дома не уходил, на учете в ПДН не состоял, проживает совместно с матерью, отчимом и старшей сестрой, характеризуется положительно", - отметил Горелых.

Приметы пропавшего школьника: рост – 175 см, худощавого телосложения, нос прямой, на лбу шрам, лицо овальное, волосы темно русые спереди длинные сзади короткие, глаза серые узковатые. Был одет: черная куртка по колено, со спины вставка темно-серая, брюки черные, рубашка голубая, кроссовки черные с красными полосками.

Всех, кто знают что-либо о местонахождении подростка, могут сообщить об этом в дежурную часть полиции поселка Верхняя Синячиха или Алапаевска: (34346) 48-2-02 или 3-42-25.

14-летний подросток, которого ищут в Алапаевске и Верхней Синячихе(2023)|Фото: Валерий Горелых

Теги: Валерий Горелых, подросток, пропажа, Алапаевск, Верхняя Синячиха


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