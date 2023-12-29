29 Декабря 2023
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Фото: паблик VK &quot;Полиция Березово&quot;/ vk.com/policeberezovo_86

В ХМАО зарубили топором вернувшегося с СВО экс-полицейского

В Березовском районе убили ветерана МВД и участника спецоперации Виталия Ячигина. Мужчина вернулся с СВО с контузией и хотел снова отправиться на фронт. О его смерти рассказали в местном Совете ветеранов.

Источник Muksun.fm сообщил, что инцидент произошел еще в ноябре. Два человека пришли к Виталию Ячигину от соседей "пообщаться", однако общение вылилось в спор о прохождении службы. Мужчины были пьяны, и конфликт перерос в сильную агрессию, когда один из них убил ветерана МВД топором.

Пока только один из "гостей" проходит в деле как подозреваемый, второй же проходит как свидетель, и родственники этим недовольны.

"Второй просто убежал и ждал второго, который рубил. Ни полицию, ни скорую не вызвал. После всего сделанного они поехали дальше бухать и кататься на машине", — рассказал собеседник.

Напомним, в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в избиении участника спецоперации за замечание о парковке на тротуаре. 18 декабря 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Рядом стояли двое мужчин, как выяснилось впоследствии, жители Абхазии. Потерпевший указал им на неправильную парковку, в результате произошла перепалка, а затем драка. При этом, потерпевший имел ранение, полученное в ходе спецоперации: у ветерана по локоть нет руки. Тот факт, что пострадавший мужчина не мог за себя постоять, нападавших не остановил. Избив мужчину, злоумышленники уехали.

Теги: СВО, Виталий Ячигин


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