В Генпрокуратуру направили обращение по поводу сбора денег со школьников за "пробный ЕГЭ"

Организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" направила заявление в Рособрнадзор, прокуратуру Московской области и Генпрокуратуру РФ по поводу взимания платы с родителей за участие их детей в так называемых пробных экзаменах ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), которые проводятся в школах. В некоторых регионах эти "пробные ЕГЭ" бесплатные, но в большинстве – платные.

Целью их проведения является возможность ознакомить выпускников с форматом ЕГЭ, узнать структуру контрольно-измерительных материалов, уровень своей подготовки и в целом лучше подготовиться к будущему ЕГЭ. При этом федеральным законом об образовании недопустима дискриминация в сфере образования, а установление платы за участие в репетиционном экзамене ГИА создает неравные возможности для обучающихся различных регионов.

Также в законе (ст .101) закреплено, что платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет федерального и региональных бюджетов.

Организация просит выяснить, из каких бюджетов финансируется проведение "пробных ЕГЭ", и обеспечить принятие мер прокурорского реагирования для устранения нарушений права граждан на образование.

ЕГЭ давно и резко критикуется, в том числе на высоком уровне, особенно за то, что он становится целью обучения, которой подчинено все. Однако его отмена или существенное изменение не планируется.