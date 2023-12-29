29 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Генпрокуратуру направили обращение по поводу сбора денег со школьников за "пробный ЕГЭ"

Организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" направила заявление в Рособрнадзор, прокуратуру Московской области и Генпрокуратуру РФ по поводу взимания платы с родителей за участие их детей в так называемых пробных экзаменах ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), которые проводятся в школах. В некоторых регионах эти "пробные ЕГЭ" бесплатные, но в большинстве – платные.
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Целью их проведения является возможность ознакомить выпускников с форматом ЕГЭ, узнать структуру контрольно-измерительных материалов, уровень своей подготовки и в целом лучше подготовиться к будущему ЕГЭ. При этом федеральным законом об образовании недопустима дискриминация в сфере образования, а установление платы за участие в репетиционном экзамене ГИА создает неравные возможности для обучающихся различных регионов.

Также в законе (ст .101) закреплено, что платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет федерального и региональных бюджетов.

Организация просит выяснить, из каких бюджетов финансируется проведение "пробных ЕГЭ", и обеспечить принятие мер прокурорского реагирования для устранения нарушений права граждан на образование.

ЕГЭ давно и резко критикуется, в том числе на высоком уровне, особенно за то, что он становится целью обучения, которой подчинено все. Однако его отмена или существенное изменение не планируется.

Теги: ЕГЭ, ГИА, экзамен, плата, родители, школа


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