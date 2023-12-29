29 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Родители хотят, чтобы на уроках труда школьников учили готовить, работать с деревом и шить

Владимир Путин подписал закон о введении в школах обязательных уроков труда с 1 сентября 2024 года. Сервис SuperJob провел свое исследование и выявил, что в топ-5 наиболее полезных занятий для детей, по мнению их родителей, входят: кулинария, столярное дело, рукоделие, мелкий бытовой ремонт и работа с электроинструментом.

В пресс-службе SuperJob сообщили, что на вопрос о наиболее актуальных навыках и умениях, которым было бы полезно обучить детей на уроках труда, большинство родителей младшеклассников и учеников среднего звена назвали кулинарию (22 и 29% соответственно).

Старшеклассников, по мнению родителей, следует прежде всего обучить базовым навыкам шитья и ремонта одежды (22%). Рукоделие наряду со столярным делом входит и в топ-3 пожеланий родителей учеников 1—4 и 5—9 классов.

По мнению родителей, школьников также нужно обучать работе с ручным и электроинструментом (отверткой, гаечным ключом, шуруповертом, дрелью и проч.). Чем старше дети, тем чаще их родители упоминали слесарное дело и электрику.

Матери и отцы старшеклассников чаще родителей учащихся младшего и среднего звена мечтают, чтобы их чад обучили всем навыкам, необходимым современному человеку в быту. Среди умений и навыков, актуальных для старшеклассников, взрослые также называли вождение и автодело.

Теги: урок труда, путин, superjob


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