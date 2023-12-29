Экс-замглавы МИД Украины: На переговорах в Стамбуле Путин действительно хотел мира

Экс-замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый подтвердил версию лидера фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о том, что Москва и Киев двигались к заключению мира во время стамбульских переговоров весной 2022 года. Но, в отличие от Арахамии, который прямо заявил, что на итоговое решение Украины повлиял тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон, Чалый говорит, что стамбульские договоренности были сорваны "по каким-то неизвестным причинам".

По словам экс-замминистра, на переговорах в Стамбуле президент России Владимир Путин "действительно хотел добиться мира". Об этом дипломат рассказал во время дебатов в Женеве. Чалый также признался, что в Турции "был достигнут компромисс", и он был "совершенно далек от первоначального ультимативного предложения России", сделанного в Минске, где в 2022 году состоялся первый раунд переговоров Москвы и Киева.

Однако по "неизвестным причинам" заключить мир так и не удалось, сказал Чалый.

В конце ноября 2023 года глава партии Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия также заявил, что конфликт мог бы закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Но Киев заставила воевать Британия.

"Когда мы вернулись из Стамбула, Борис Джонсон приехал в Киев и сказал, что мы вообще ничего с ними подписывать не будем. И "давайте просто бороться", — сказал он. Ранее эту версию озвучивала и российская сторона.

Сам Владимир Путин еще в июне 2023 года представил африканской делегации проект стамбульского договора по украинскому урегулированию, где, как заявил президент РФ, было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава.

"Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Скажем так аккуратно. Постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого", — заявил Путин.

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*включен в список террористов и экстремистов в России) признал, что украинскому режиму было выгоднее выполнить стамбульские договоренности, которые были достигнуты еще в марте 2022 года, чем воевать против России. Он сказал, что был участником переговорной группы, но не знает, почему они были прерваны. В то время внезапно была организована провокация в Буче с обвинениями российских военных в зверствах.