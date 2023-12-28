Ребенку, чью ногу зажевало на эскалаторе в ТРЦ "Карнавал", не станут ампутировать конечность

В областном минздраве сообщили о состоянии 5-летнего мальчика, пострадавшего на эскалаторе в ТРЦ "Карнавал" (Екатеринбург). К счастью, мрачные прогнозы не подтвердились и дошкольнику не потребуется ампутация.

"Ребенок, пострадавший на эскалаторе в ТРЦ "Карнавал", осмотрен врачом, ему проведены все необходимые исследования. Специалисты диагностировали ушибы мягких тканей. Ампутация маленькому свердловчанину не грозит", - заявили в минздраве.

Там также добавили, что мальчика уже направили под наблюдение врачей по месту жительства.

Инцидент произошел сегодня. Ребенку зажевало пальцы ног при подъеме на эскалаторе. Сейчас прокуратурой района изучается видеозапись данного инцидента. Выясняются обстоятельства произошедшего. Также свою проверку начал Следственный комитет.