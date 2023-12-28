Прокуратура и СК проверят ТРЦ "Карнавал", где ребенок травмировался на эскалаторе

В Екатеринбурге ребенок получил травму в ТРЦ "Карнавал". В обстоятельствах разбираются прокуратура и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня, 28 декабря: 5-летний ребенок при посещении торгового центра на улице Халтурина в уральской столице травмировался при подъеме на эскалаторе. Предварительно, он получил травму пальцев ноги. Однако точный диагноз будет поставлен после обследования в учреждении здравоохранения.

Сейчас прокуратурой района изучается видеозапись данного инцидента. Выясняются обстоятельства произошедшего.

О состоянии ребенка, пострадавшего на эскалаторе в ТРЦ "Карнавал", сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области. По данным ведомства, с травмой стопы он доставлен в приемное отделение одной из больниц Екатеринбурга.

"Жизнь маленького пациента вне опасности. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - заверили в областном Минздраве.

Также свою проверку начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, устанавливается степень тяжести вреда здоровью пострадавшего мальчика. В ведомстве обещают дать ситуации надлежащую правовую оценку.