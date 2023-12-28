28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Shot: Анну Асти просят лишить российского гражданства из-за "голой" вечеринки

Певица Анна Асти может остаться без российского гражданства из-за посещения "голой" вечеринки Насти Ивлеевой, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, с просьбой лишить российского паспорта Анну Дзюбу (настоящее имя Анны Асти) обратились общественники из движения "Сорок Сороков". Девушка является уроженкой Украины, российское гражданство она получила два месяца назад.

Асти также привлечь могут к административному наказанию по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений".

После скандальной вечеринки организаторы начали отменять концерты с участием Анны Асти: певица уже не выступит в клубе GIPSY и "Барвихе Luxury Village".

Напомним, отменяются концерты и мероприятия с участием других гостей скандальной вечеринки. Ранее исполнительница Лолита сообщила, что ее "вырезают из телевизионного эфира". Кроме того, Филиппа Киркорова начали вырезать из новогодних шоу.

Теги: анна асти, голая вечеринка, российское гражданство


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