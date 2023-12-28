Неизвестные расстреляли машину владельца одной из крупнейших в России птицефабрик

Владельца одной из крупнейших в России птицефабрик Геннадия Ширяева попытались убить, пишет Mash. Его автомобиль расстреляли спустя два дня после возбуждения дела УФАС о сговоре производителей яиц в Воронежской области.

По данным телеграм-канала, предварительно, на Ширяева напали местные, недовольные повышением цен на продукцию птицефабрики "Третьяковская".

SHOT сообщает, что Ширяев 27 декабря около шести часов вечера ехал на своем "Фольксвагене" по трассе "Курск — Саратов". Возле села Третьяки неизвестный дважды выстрелил по внедорожнику, после чего скрылся. Ширяев не пострадал. В Борисоглебском районе объявлен план "Перехват".

Ранее Воронежское УФАС обвинило фабрику Ширяева в картельном сговоре — из-за единовременного повышения цен на куриные яйца со стороны компаний ООО "Птицефабрика Бобровская", ООО СХП "ППХ Заброденское", ООО "Ряба" и сельскохозяйственного производственного кооператива-производителя куриных яиц под брендом "Птицефабрика Третьяковская".