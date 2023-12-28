Скончался рабочий, получивший ранения при атаке дрона в Белгородской области

Скончался один из пяти рабочих, получивших ранения при атаке дрона-камикадзе в приграничном Грайворонском округе Белгородской области.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале, мужчина умер сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока.

23 декабря между поселками Совхозный и Горьковский дрон-камикадзе атаковал мост, на котором шли ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток, пятеро рабочих получили ранения.

22 декабря Гладков сообщил о том, что ночью в результате обстрелов ВСУ повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе. Без света остались более 3,5 тыс. домохозяйств.