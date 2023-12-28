28 Декабря 2023
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Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Первый импортозамещенный аналог "Ласточки" тронулся с вокзала Екатеринбурга

Сегодня с ЖД-вокзала Екатеринбурга тронулся первый полностью импортозамещенный аналог "Ласточки" - "Финист". Ранее, тогда еще безымянную электричку, презентовали на 10-ом "Иннопроме", а уже сегодня она начнет курсировать по российским железнодорожным путям.

Запуск первого импортозамещенного аналога "Ласточки" - "Финист"(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Финист" или ЭС104, собранный "Уральскими локомотивами", поможет с развитием пригородного железнодорожного сообщения. Сегодня из Екатеринбурга он отправился в Каменск-Уральский. Позднее новые отечественные электропоезда встанут на маршруты до Нижнего Тагила, Качканара, Серова и Шали. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики региона, в 2024 году также уже запланирован запуск новых маршрутов: в Верхотурье, Карпинск и Нижнюю Туру.

Запуск первого импортозамещенного аналога "Ласточки" - "Финист"(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Электропоезд ЭС104 построен исключительно из отечественных комплектующих. Каждый из пяти вагонов общей вместимостью в 409 мест оснащен USB-разъемами для зарядных устройств и своей независимой терморегуляцией. Максимально такой состав может перевезти 1 тыс. 268 человек. Угол наклона спинки кресла увеличен до 17 градусов, форма сидения также была изменена для комфортной поездки на более дельные расстояния.

Запуск первого импортозамещенного аналога "Ласточки" - "Финист"(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Российское тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон поезда до 160 километров в час и эффективное торможение с рекуперацией энергии в сеть. Всего в 2023 году планировалось поставить на железные пути Урала 12 таких электропоездов.

Название "Финист" было не единственным в списке. Имя первой отечественной электричке помогали выбрать сами россияне.

Теги: Ласточка, Финист, Екатеринбург, поезд


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