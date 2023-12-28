Первый импортозамещенный аналог "Ласточки" тронулся с вокзала Екатеринбурга

Сегодня с ЖД-вокзала Екатеринбурга тронулся первый полностью импортозамещенный аналог "Ласточки" - "Финист". Ранее, тогда еще безымянную электричку, презентовали на 10-ом "Иннопроме", а уже сегодня она начнет курсировать по российским железнодорожным путям.

"Финист" или ЭС104, собранный "Уральскими локомотивами", поможет с развитием пригородного железнодорожного сообщения. Сегодня из Екатеринбурга он отправился в Каменск-Уральский. Позднее новые отечественные электропоезда встанут на маршруты до Нижнего Тагила, Качканара, Серова и Шали. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики региона, в 2024 году также уже запланирован запуск новых маршрутов: в Верхотурье, Карпинск и Нижнюю Туру.





Электропоезд ЭС104 построен исключительно из отечественных комплектующих. Каждый из пяти вагонов общей вместимостью в 409 мест оснащен USB-разъемами для зарядных устройств и своей независимой терморегуляцией. Максимально такой состав может перевезти 1 тыс. 268 человек. Угол наклона спинки кресла увеличен до 17 градусов, форма сидения также была изменена для комфортной поездки на более дельные расстояния.

Российское тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон поезда до 160 километров в час и эффективное торможение с рекуперацией энергии в сеть. Всего в 2023 году планировалось поставить на железные пути Урала 12 таких электропоездов.

Название "Финист" было не единственным в списке. Имя первой отечественной электричке помогали выбрать сами россияне.