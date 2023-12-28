28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по "формуле мира" Зеленского

Десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с участием западных стран, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ", - сказал министр в интервью РИА Новости и "России 24".

По словам Лаврова, страны Запада договорились провести еще одну встречу в январе, а на февраль запланирован "саммит мира", где будут утверждать формулу Зеленского.

В сентябре Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского "абсолютно нереализуема, и все это знают".

Между тем, западные СМИ сообщают, что США и Евросоюз пересматривают свою стратегию в отношении Украины. Прежней целью было полное вытеснение России, новый ориентир – укрепление позиций Киева на случай мирных переговоров, вероятно, с оставлением части территорий России, пишет Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Теги: лавров, формула мира, зеленский


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