Министр финансов Украины не знает, где взять деньги на новую мобилизацию

Денег на мобилизацию 500 тыс. человек, которую запланировал украинский режим, в стране нет. Это признал украинский министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, внутренний потенциал финансирования армии на сегодняшний день исчерпан. А сколько будет стоить новая мобилизация, никто не считал. "Будет план – будет и разговор", – сказал чиновник.

При этом он не понимает, почему украинские боевики до сих пор покупают обмундирование за свои деньги или через волонтеров, ведь режим ежедневно тратит на военные цели около 5 млрд гривен (около 12 млрд рублей).

Новый законопроект о мобилизации критикуют многие украинские политики, чего раньше не было. Так, глава Комитета Рады по экономическому развитию из фракции Зеленского Дмитрий Наталуха заявил, что не исключен сильнейший удар по экономике. Он заставит значительную часть населения "оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать", что обрушит остатки экономики.