Прокуратура заинтересовалась матерью, выпрыгнувшей из окна с ребенком из-за "монстров под кроватью"

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку после новостей о местной жительнице, выпрыгнувшей из окна с ребенком на руках. Женщина, как ранее сообщили в областном ГУ МВД, была пьяна и подумала, что под кроватью находится нечто страшное и опасное.

"В ходе надзорных мероприятий будет проверена деятельность органов системы профилактики по работе с указанной семьей, выяснено, поступали ли ранее сигналы от соседей, иных лиц о противоправных действиях родителей в отношении ребенка. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел ранним утром 27 декабря у дома №31 на Опалихинской. Ранним утром местный житель, выходя из дома, обнаружил женщину вместе с 9-летним сыном: оба были без верхней одежды и обуви. Мужчина завел соседей в подъезд, при этом мать мальчика передвигалась только на коленях. Как позднее оказалось, при падении она повредила ноги.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение с переломами. Ребенка же передали отцу. Подробнее о том, что случилось, Накануне.RU ранее рассказали в полиции.