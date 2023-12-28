Прокуратура заинтересовалась матерью, выпрыгнувшей из окна с ребенком из-за "монстров под кроватью"

28 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура заинтересовалась матерью, выпрыгнувшей из окна с ребенком из-за "монстров под кроватью"

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку после новостей о местной жительнице, выпрыгнувшей из окна с ребенком на руках. Женщина, как ранее сообщили в областном ГУ МВД, была пьяна и подумала, что под кроватью находится нечто страшное и опасное.

"В ходе надзорных мероприятий будет проверена деятельность органов системы профилактики по работе с указанной семьей, выяснено, поступали ли ранее сигналы от соседей, иных лиц о противоправных действиях родителей в отношении ребенка. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел ранним утром 27 декабря у дома №31 на Опалихинской. Ранним утром местный житель, выходя из дома, обнаружил женщину вместе с 9-летним сыном: оба были без верхней одежды и обуви. Мужчина завел соседей в подъезд, при этом мать мальчика передвигалась только на коленях. Как позднее оказалось, при падении она повредила ноги.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение с переломами. Ребенка же передали отцу. Подробнее о том, что случилось, Накануне.RU ранее рассказали в полиции.

Теги: Екатеринбург, прокуратура, окно, ребенок, мать


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.12.2023 09:27 Мск В МВД рассказали, зачем мать из Екатеринбурга выпрыгнула из окна вместе с ребенком

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети