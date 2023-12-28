В МВД рассказали, зачем мать из Екатеринбурга выпрыгнула из окна вместе с ребенком

В Екатеринбурге из окна дома №31 на Опалихинской выпрыгнула женщина с ребенком на руках. В полиции рассказали Накануне.RU, что послужило причиной столь рискованного поступка со стороны родителя.

Напомним, инцидент произошел ранним утром 27 декабря. Местный житель, выходя из дома, обнаружил женщину вместе с сыном-младшеклассником: оба были без верхней одежды и обуви. Мужчина завел соседей в подъезд, при этом мать мальчика передвигалась только на коленях. Как позднее оказалось, при падении она повредила ноги.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал Накануне.RU, что причиной экстренного побега из квартиры стал алкогольный психоз матери: ей показалось, что под кроватью находится "что-то страшное и опасное", потому, взяв сына на руки, женщина выпрыгнула из окна в чем была.

Представители территориального ОВД оперативно установили личности женщины и ребенка - это жительница Екатеринбурга по имени Мария, 1980 года рождения и ее сын 2014 года рождения.

"Ребенок учится в третьем классе, к счастью, он обморожений и каких-либо травм не получил. Его передали отцу. Что касается мамы ребенка, она при падении получила различные переломы, и врачи вынуждены были ее госпитализировать в связи с травмами и алкогольным психозом в одну из клиник города, где сейчас ей оказывают необходимую помощь. Более подробными и точными обстоятельствами инцидента занимаются полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних, которым предстоит детально разобраться в ситуации и принять комплекс необходимых мер реагирования, чтобы в дальнейшем жизнь ребенка не подвергалась опасности", — добавил Горелых.