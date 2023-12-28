Жительница ЯНАО наняла бомжа, пообещав ему полквартиры за убийство брата

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа "заказала" своего 29-летнего брата, чтобы стать единственной владелицей их квартиры, сообщает SHOT.

Причем заплатить за убийство она планировала половиной той самой квартиры, так как денег у нее не было. Сообщается, что девушка наняла для убийства 47-летнего знакомого бездомного, пообещав, что возьмет его к себе жить, после того, как он избавится от брата. Ликвидировать цель решили через отравление.

В назначенный день бездомный явился в гости к брату и сестре, которые выпивали и подлил мужчине муравьиный спирт, смешанный с какими-то сильнодействующими лекарствами. Мужчине резко стало плохо, но он успел самостоятельно вызвать себе "скорую", его экстренно госпитализировали.

Врачи обнаружили в организме жертвы следы яда и сообщили полицейским. Те установили подозреваемых и изъяли у бомжа пузырек с отравой. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений по найму".

Сообщается, что отравитель ранее уже был дважды судим: за кражу и неуплату алиментов.