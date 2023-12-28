Роскосмос и NASA продлили на два года программу перекрестных полетов

Программа перекрестных полетов на МКС продолжится в 2024-м и 2025-м годах, говорится в сообщении Роскосмоса.

"В июле и декабре 2023 года подписаны два дополнения к договоренности об исполнении соглашения между Роскосмосом и NASA в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях", - сообщили в госкорпорации.

По этой программе астронавтам NASA для полетов на МКС выделяются места на "Союзах", а часть российских космонавтов доставляют на станцию корабли Илона Маска Crew Dragon.