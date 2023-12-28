В Киргизии предотвращены теракт и нападение на православную церковь

Спецслужбы Киргизии предотвратили теракт и вооруженное нападение на православную церковь в Джалал-Абаде.

Его перед наступлением нового года планировали совершить члены "Исламского государства"*, пишет ТАСС. По возбужденному из-за этого делу задержаны два жителя республики 2007 г.р., их имена и фамилии не называют.

Ранее представители "ИГИЛ"* взяли на себя ответственность за теракт, произошедший 7 ноября в Кабуле. В результате взрыва в пассажирском автобусе погибли семь мирных жителей, еще 20 получили ранения.

*запрещенная в России террористическая организация