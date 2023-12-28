28 Декабря 2023
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Фото:Накануне.RU

В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва — Симферополь из-за ОРВИ

В Тамбовской области десять детей сняты с поезда Москва-Симферополь и отправлены в больницу из-за симптомов ОРВИ и повышенной температуры. Об этом сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.

Дети ехали в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 "Таврия".

27 декабря вечером на станции Мичуринск-Уральский (Тамбовская область) в состав прибыла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора.

После осмотра всей группы, состоящей из 250 детей и 45 сопровождающих лиц, было принято решение отправить 10 детей для дополнительного обследования в Тамбовскую детскую клиническую больницу.

У остальных участников группы не было выявлено симптомов ОРВИ, им разрешено продолжить путешествие с медицинским сопровождением.

Ранее стало известно, что в Саратовской области 125 детей, отдыхавших в тюменском лагере, сняли с поезда "Тюмень — Адлер" и отправили в больницу из-за повышения температуры у нескольких из них. Скончалась 12-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело.

25 декабря сообщалось, что в инфекционной больнице Саратовской области остаются 102 ребенка из ЛНР, которые возвращались из лагеря в Тюмени. Грипп подтвержден у 49 из них, еще у 36 детей - ОРВИ. Все круглосуточно получают необходимую помощь.

Теги: дети, орви, поезд, москва-симферополь


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