28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Литва снизила пропуск грузовиков из Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о том, что Литва снижала пропускную способность на границе с регионом, и делала это в одностороннем порядке, без официальных уведомлений.

По его словам, после завершения ремонтных работ на пункте пропуска Кибартай осенью литовская сторона пропускала порядка 200 автомобилей в сутки, а потом пограничникам поступило указание снизить это количество, рассказал РИА Новости Алиханов.

В июне Алиханов сообщил о том, что ущерб Калининградской области после запрета транзита через Литву составляет 900-980 млн руб./месяц. Власти Литвы 11 июля 2022 г. добавили в список товаров, которые нельзя провозить в Калининград, бетон, древесину, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе. Алиханов выступил с пояснением, что эти ограничения не являются новыми, Еврокомиссия приняла санкции еще в марте 2022-го.

За месяц до этого Литва перестала пропускать поезда и грузовые автомобили, которые перевозили попавшие под санкции ЕС товары с основной части России в Калининградскую область и обратно. Под запретом оказались около 50% всех поставок. И несмотря на то, что Мария Захарова заявила об ответных "жестких мерах" в отношении Литвы и Евросоюза, вопрос транзитной блокады Калининграда не решился.

Теги: Антон Алиханов, Калининграждская область, Ливат, погроаничники, пропуск


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