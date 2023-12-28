28 Декабря 2023
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Фото: официальный новостной канал РЖД / t.me/telerzd

РЖД запускают первый импортозамещенный поезд "Финист"

РЖД 28 декабря запустят первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" под названием "Финист".

Он отправится из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. На первом этапе поезд будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, а с января 2024 года планируется, что "Финист" выйдет на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье, сообщает РИА "Новости".

Название "Финист" получил новый электропоезд ЭС104, выполненный полностью из российских комплектующих - модель новой "Ласточки". Он имеет пять вагонов и 416 мест. Сиденья расположены по три и по два в ряду. Предусмотрены USB-разъемы для зарядных устройств, а также отдельное регулирование температуры для каждого вагона. В "Финисте" стало большее туалетов – три вместо двух.

Ранее жителям Среднего Урала предложили выбрать название для нового электропоезда ЭС104.

Теги: РЖД, поезда


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