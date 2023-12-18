Екатеринбургский блогер не добрала один голос для выдвижения на пост президента РФ

Бьюти-блогеру из Екатеринбурга Раде Русских не хватило всего одного голоса, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ. Об этом она написала в своих социальных сетях.

"Мы должны были собрать сегодня ровно 500 подписей. Мы собрали 499, так что мы пойдем на второй круг", - заявила блогер.

Встречу со своими потенциальными избирателями Русских организовала в Москве 17 декабря. Пришедшим предлагалось не только проголосовать за визажиста, но и сфотографироваться вместе с возможным будущим президентом России. Девушка также провела лекцию на тему "спиральная динамика".

Напомним, согласно ст. 34 ФЗ "О выборах президента РФ" кандидат-самовыдвиженец должен иметь минимум 500 избирателей, состоящих из граждан РФ и обладающих активным избирательным правом.