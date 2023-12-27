ВС отменил приговор экс-депутату Белоусову, осужденному за взятку в 3 млрд рублей

Верховный суд РФ отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осужденному на десять лет за взяточничество.

Дело вернули в первую инстанцию (в Мосгорсуд) на новое рассмотрение в ином составе, передает ТАСС.

Как уточнила адвокат Белоусова Людмила Айвар, ВС РФ также отменил все меры процессуального принуждения в отношении экс-депутата: розыск, заочный арест, штраф, а также конфискацию имущества, которые были избраны ему в рамках обвинительного приговора по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей.

3 августа 2022 года Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение крупной взятки. Также политик был оштрафован на 500 млн рублей и лишен медали "За заслуги перед Отечеством". Ему запретили занимать определенные должности три года. Свою вину депутат не признал. Белоусов не явился на второй день оглашения приговора. Суд объявил депутата в розыск.

В июле прошлого года "Справедливая Россия – за правду" выдвинула Белоусова на пост главы Удмуртии. Центральная избирательная комиссия Удмуртской республики зарегистрировала его кандидатом на должность главы региона. В ЦИК РФ заявили, что Белоусова снимут с выборов главы Удмуртии только после вступления приговора в силу. В сентябре га выборах Белоусов получил 3,31% голосов избирателей.