27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге полицейского задержали за совращение 13-летней девочки, которая часто сбегала из дома

Оперативник уголовного розыска познакомился с подростком во время работы. Девочка неоднократно сбегала из дома, а оперативник занимался ее поиском. Сотрудник МВД женат, у него есть маленький ребенок. Сейчас он находится под арестом, рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Полиция проверяет не только задержанного, но и его руководителя из-за "упущения в работе по морально-психологическому воспитанию личного состава". Если вина оперуполномоченного подтвердится, то его накажут вне зависимости от того, добровольно ли школьница вступала с ним в связь.

На данный момент его подозревают в "половом сношении с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста" (ч. 3 ст. 134 УК РФ). Ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

Теги: Полицейский, совращение


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