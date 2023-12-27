Пермское УФАС возбудило дело из-за повышения цен на бензин на заправках "ЛУКОЙЛ"

Пермское УФАС зафиксировало повышение цен на бензин на заправках "ЛУКОЙЛ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольной службы.

"Установлено, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 на АЗС ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт", занимающего доминирующее положение на соответствующем товарном рынке Пермского края, в декабре 2023 года выросли на 85 коп", - говорится в сообщении.

В связи с этим Пермское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.



В случае установления факта нарушения, компании может быть назначен административный штраф или выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от противоправных действий.