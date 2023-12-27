27 Декабря 2023
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Фото: shhyolkovo.ru

Глава Щёлково Андрей Булгаков принял участие в акции "Елка желаний" - он исполнит мечту мальчика Димы

Более 6000 детей посетили Ёлки главы городского округа Щёлково, сообщает официальный портал администрации муниципалитета. 36 новогодних спектаклей прошли в Щёлкове, Монине, Загорянском, Медвежьих Озёрах, Гребневе, Литвинове, Огудневе и Фрянове.

новогодняя елка, дед мороз, детский праздник(2023)|Фото: shhyolkovo.ru

Новогодние представления для ребят стали ярким праздником, артисты в сказочных образах показали интерактивные программы, в конце мероприятия юным зрителям вручили сладкие подарки.

елка желаний(2023)|Фото: shhyolkovo.ru

А глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков принял участие во всероссийской акции "Елка желаний". Глава снял с ёлки шар, на котором свою мечту написал 16-летний Дима из Новоазовска. Он попросил смартфон. В ближайшее время ему передадут новогодний подарок.

елка желаний, андрей булгаков, щелково(2023)|Фото: shhyolkovo.ru

Благотворительная акция «Ёлка желаний» была организована российским движением детей и молодёжи «Движение первых». 4 декабря этого года старт ей дал Президент РФ Владимир Путин.

новый год, новогодние подарки(2023)|Фото: shhyolkovo.ru

Теги: елка желаний, андрей булгаков, новогодние подарки, елка главы


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