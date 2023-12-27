27 Декабря 2023
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Политика Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников поставил подпись в поддержку кандидата в Президенты РФ Владимира Путина

Как известно, 18 декабря глава государства подал документы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Как самовыдвиженцу Владимиру Путину необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей до конца января 2024 года.

Сегодня подпись в поддержку кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина поставил губернатор Костромской области Сергей Ситников. Глава региона заполнил подписной лист в областном отделении Общероссийского Народного фронта.

народный фронт, сбор подписей(2023)|Фото: adm44.ru

«По сути все достижения, которые у нас сегодня есть по строительству социальных объектов, школ, детских садов, больниц, ремонту дорог, реализованы за период действия национальных проектов, инициатором которых стал Владимир Владимирович Путин. Приняв решение баллотироваться на новый президентский срок, Владимир Владимирович взял на себя личную ответственность за будущее страны. Говорил с активистами «Народного фронта». Они рассказали, что костромичи активно поддерживают Владимира Владимировича. В штаб движения в Костроме на улице Советской, 47 люди приходят целыми семьями, с друзьями и родственниками. Волонтеры в эти дни работают во всех муниципальных образованиях региона. За два дня уже несколько тысяч костромичей поставили подписи в поддержку нашего Президента», - прокомментировал губернатор Сергей Ситников.

ситников(2023)|Фото: adm44.ru

Сбор подписей продолжится в региональном исполкоме Народного фронта до 25 января. Также в Костроме работает региональный избирательный штаб кандидата в Президенты Владимира Путина. Пункты сбора подписей открыты в торговых центрах «РИО», «Галерея», «Калиновский рынок», «Солнечный», а также в ТЦ «Апельсин» города Шарьи, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

 

Теги: сергей ситников, команда путина, сбор подписей, выборы президента


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