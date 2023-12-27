Первый соцобъект переведен на газоснабжение в рамках реализации программы догазификации в Кировской области

В Кировской области догазифицировано отделение общей врачебной практики в селе Русское города Кирова. Медицинское учреждение стало первым социальным объектом региона, газифицированным в рамках программы социальной догазификации, сообщает пресс-центр правительства региона.

Ранее здание, которое обслуживает свыше 1400 жителей, отапливалось электричеством. Перевод на природный газ позволит медицинскому учреждению сократить расходы на энергоноситель. Это отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

"Перевод на природный газ — важное событие не только для медицинского учреждения, но и для всей социальной сферы региона. Программа догазификации позволяет сократить расходы бюджета региона: газовые сети бесплатно подводят до земельного участка учреждения, а после подключения возникает кратное сокращение расходов на отопление. Сэкономленные средства будут направлены на другие цели", — сказал Дмитрий Курдюмов.

Заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев напомнил, что догазификация социальных объектов (школ, больниц, детских садов) началась с марта 2023 года по поручению Президента Владимира Путина.

"После встречи губернатора Кировской области Александр Соколова с заместителем председателя правления — начальником департамента ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым была разработана региональная программа догазификации социальных объектов. И сегодня по этой программе газ подключен к первому медицинскому учреждению региона, — пояснил Алексей Жердев.

Генеральный директор «Газпром газораспределение Киров» и «Газпром межрегионгаз Киров» Александр Чиликин пояснил, что для догазификации отделения общей врачебной практики в селе Русское простроен газопровод, установлено газоиспользующее оборудование.

"На сегодня есть заявки на догазификацию еще трех социальных учреждений. Так, до конца недели подключим к газу котельную в деревне Большой Перелаз Куменского района, которая отапливает школу", — отметил Александр Чиликин.

Дмитрий Курдюмов, Алексей Жердев и Александр Чиликин обсудили дальнейшие планы по переводу социальных объектов на газ.