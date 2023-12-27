Звезду оскароносного фильма "Паразиты" нашли мертвым

Звезда оскароносного фильма "Паразиты" Ли Сон Гюн был найден мертвым в Сеуле. По данным южнокорейского агентства "Рёнхап", тело 48-летнего актера нашли в машине в парке в центре города. Также сообщается, что при мужчине нашли записку, похожую на предсмертную.

Осенью этого года полиция начала в отношении актера расследование – его подозревали в употреблении наркотиков (в Южной Корее за это предусмотрено до пяти лет лишения свободы), запретили выезд из страны. Сам Ли Сон Гюн утверждал, что наркотики ему подбросили с целью шантажа.

В 2020 году фильм "Паразиты" получил четыре "Оскара". Ли Сон Гюн сыграла в фильме господина Пака. В 2021 году актер снялся в главной роли в сериале "Доктор Брейн", был номинирован за это на премию "Эмми".